Vilniaus kalėjime rastos psichotropinės medžiagos: teismas dviem nuteistiesiems skyrė arešto bausmes

Vilniaus miesto apylinkės teismas du laisvės atėmimo bausmę atliekantiems broliams pripažino kaltę dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis ir skyrė jiems po 45 paras arešto.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Vilniaus kalėjime bausmę atliekantys 1994 metais gimęs R. D. ir 1999 metais gimęs M. D. kameros tualeto patalpoje neteisėtai laikė tabaką, kuriame buvo psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido.
Draudžiamas medžiagas 2025 metų gegužę vykdydami kratas aptiko ir paėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai. Surinkta medžiaga tapo pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą, kurio metu buvo nustatytos nusikalstamos veikos aplinkybės.
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Nors kaltinamieji savo kaltės nepripažino, teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad psichotropines medžiagas laikė abu nuteistieji.
Teismo vertinimu, laikotarpiu nuo 2025 metų balandžio iki gegužės pradžios rakinamoje kameroje gyveno tik šie asmenys, todėl nekilo abejonių dėl jų disponavimo rastomis draudžiamomis medžiagomis.
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Subendrinus paskirtą bausmę su ankstesniu nuosprendžiu, vienam iš nuteistųjų – M. D. – nustatyta galutinė daugiau nei šešerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nuosekliai ir principingai vykdo draudžiamų daiktų bei medžiagų patekimo į įkalinimo įstaigas prevenciją.
Kiekvienas nustatytas pažeidimas ir priimtas teismo sprendimas prisideda prie saugesnės aplinkos kūrimo tiek darbuotojams, tiek nuteistiesiems.
Teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
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