Lietuvos dienaKriminalai

Šiauliuose automobilių pirkėju apsimetusio vagišiaus sąskaitoje – jau du pagrobti automobiliai

2026 m. birželio 16 d. 14:19
Lrytas.lt
Prieš savaitę Šiauliuose automobilio pirkėju apsimetęs ir jį pagrobęs jaunuolis teisme turės atsakyti ne už vieną, o už mažiausiai dvi vagystes.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai paaiškėjo po to, kai į policiją kreipėsi dar vienas nuo šio vagišiaus nukentėjęs automobilio savininkas.
Į policijos akiratį ilgapirštis pateko birželio 7, kai 14.30 val. Šiauliuose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, iš daugiabučio namo kiemo pavogė vyro, gim. 2008 m., automobilį „Audi A6“, kurį ketino pirkti.
Dėl vagystės automobilio savininkas patyrė 1 350 eurų žalą.

Jaunas lietuvis Lenkijoje sučiuptas su vogtu „Lexus“ automobiliu: bėgęs nuo policijos slėpėsi miške

Tą pačia dieną pavogtas automobilis buvo rastas Šiaulių rajone. Policija sučiupo vagyste įtartą jaunuolį (gim. 2004 m.) ir uždarė jį į areštinę.
Dėl automobilio vagystės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Susiję straipsniai
Pirkėju apsimetęs vagišius Kelmėje pagrobė automobilį

Pirkėju apsimetęs vagišius Kelmėje pagrobė automobilį

Hibridinių automobilių baterijas vogusiems rumunams Panevėžio teismas skyrė 100 tūkst. eurų baudos

Hibridinių automobilių baterijas vogusiems rumunams Panevėžio teismas skyrė 100 tūkst. eurų baudos

Rokiškyje ir Klaipėdoje vagių grobiu tapo mikroautobusai

Rokiškyje ir Klaipėdoje vagių grobiu tapo mikroautobusai

Pirmadienį į policiją kreipėsi dar vienas automobilio netekęs tokiu pat būdu netekęs vyras.
Pareiškėjas (gim. 1992 m.) nurodė, kad Birželio 6 dieną 21.10 val. Šiaulių rajone, Kairių miestelyje., vaikinas atvykęs apžiūrėti parduodamą automobilį „Volswagen Golf“, pagamintą 2007 metais, juo pasišalino nesumokėjęs pinigų.
Dėl vagystės automobilio savininkas patyrė 700 eurų žalą.
Jau kitą dieną šis automobilis buvo rastas Šiauliuose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje.
Paaiškėjo, kad „Volswagen Golf“ iš pardavėjo pavogė kito automobilio vagyste jau įtariamas vaikinas (gim. 2004 m.).
Vagišiaus motyvai tyrėtų paaiškėti per ikiteisminį tyrimą.
ŠiauliaiPolicijaikiteisminis tyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.