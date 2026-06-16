Šiauliuose automobilių pirkėju apsimetusio vagišiaus sąskaitoje – jau du pagrobti automobiliai

Tai paaiškėjo po to, kai į policiją kreipėsi dar vienas nuo šio vagišiaus nukentėjęs automobilio savininkas.
Į policijos akiratį ilgapirštis pateko birželio 7, kai 14.30 val. Šiauliuose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, iš daugiabučio namo kiemo pavogė vyro, gim. 2008 m., automobilį „Audi A6“, kurį ketino pirkti.
Dėl vagystės automobilio savininkas patyrė 1 350 eurų žalą.
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Tą pačia dieną pavogtas automobilis buvo rastas Šiaulių rajone. Policija sučiupo vagyste įtartą jaunuolį (gim. 2004 m.) ir uždarė jį į areštinę.
Dėl automobilio vagystės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Pirmadienį į policiją kreipėsi dar vienas automobilio netekęs tokiu pat būdu netekęs vyras.
Pareiškėjas (gim. 1992 m.) nurodė, kad Birželio 6 dieną 21.10 val. Šiaulių rajone, Kairių miestelyje., vaikinas atvykęs apžiūrėti parduodamą automobilį „Volswagen Golf“, pagamintą 2007 metais, juo pasišalino nesumokėjęs pinigų.
Dėl vagystės automobilio savininkas patyrė 700 eurų žalą.
Jau kitą dieną šis automobilis buvo rastas Šiauliuose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje.
Paaiškėjo, kad „Volswagen Golf“ iš pardavėjo pavogė kito automobilio vagyste jau įtariamas vaikinas (gim. 2004 m.).
Vagišiaus motyvai tyrėtų paaiškėti per ikiteisminį tyrimą.
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