Panevėžyje policija kario automobilyje rado narkotikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, naktį į trečiadienį, apie 3 val., Panevėžyje, Staniūnų gatvėje, policijos pareigūnai sustabdė vyro (gim. 1996 m.) vairuojamą automobilį „Audi A4“.
Kartu su vairuotoju ne tarnybos metu važiavo Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys (gim. 2003 m.). Pas jį pareigūnai rado ir paėmė polietileninį paketą su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga.
Karys uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo platinti.