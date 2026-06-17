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Panevėžyje policija kario automobilyje rado narkotikų

2026 m. birželio 17 d. 08:21
Panevėžyje sustabdytame automobilyje policija pas karį, kuris vyko kaip keleivis, rado narkotikų.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, naktį į trečiadienį, apie 3 val., Panevėžyje, Staniūnų gatvėje, policijos pareigūnai sustabdė vyro (gim. 1996 m.) vairuojamą automobilį „Audi A4“.
Kartu su vairuotoju ne tarnybos metu važiavo Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys (gim. 2003 m.). Pas jį pareigūnai rado ir paėmė polietileninį paketą su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga.
Karys uždarytas į areštinę.
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