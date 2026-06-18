Sukčiai nuo vilniečių neatstoja – pradėti dar mažiausiai 4 ikiteisminiai tyrimai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 17 d. Vilniaus policijoje gautas moters (gimusi 1953 m.) pranešimas, kad birželio 10 d. dienos metu, Švenčionių r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 4 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat birželio 17 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1950 m.) pranešimas, kad birželio 15 d. apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus išgrynino 4 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1958 m.) pranešimas, kad birželio 16–17 d. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 24 500 eurų bei banko mokėjimo kortelę.
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Birželio 17 d. Vilniaus apskrities VPK gautas ir dar vienos moters (gimusi 1962 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. 32 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais, apgaule išviliojo 7 034 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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