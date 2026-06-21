Lietuvos dienaKriminalai

Bejausmis plėšikas Ukmergėje apiplėšė senolę – atėmė piniginę su 14 eurų

2026 m. birželio 21 d. 10:43
Lrytas.lt
Ukmergės policija ieško nusikaltėlio, apiplėšusio senolę ir pagrobusio piniginę, kur buvo 14 eurų.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 20 d. apie 8 val. 30 min. Ukmergėje, Miškų g., nepažįstamas vyras užpuolė moterį (gimusi 1938 m.) ir pagrobė rankinę, kurioje buvo piniginė su 14 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasUkmergėsenolė
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