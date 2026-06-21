Rokiškyje ir Kaune pavogti du automobiliai, vienas girtas įtariamasis sulaikytas

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, birželio 20 d. apie 10 val. 22 min. Rokiškyje, Gedimino g., vyras (gim. 1980 m.) pranešė apie pavogtą atrakintą automobilį „Volkswagen Caddy“ iš namo kiemo.
Tą pačią dieną apie 11 val. 20 min. automobilis rastas kelyje Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas, 6,35 km paliktas kelkraštyje.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas girtas (1,86 prom.) vyras (gim. 1980 m.) sulaikytas.
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Policijos departamentas praneša apie Kaune pavogtą automobilį. Kaip rašoma pranešime, birželio 20 d. apie 18 val. Kaune, R. Kalantos g., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis BMW 330 (pagamintas 2014 m.). Nuostolis – 14 500 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Vagystėvogtas automobilisKaunas
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