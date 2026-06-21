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Rokiškyje ir Kaune pavogti du automobiliai, vienas girtas įtariamasis sulaikytas

2026 m. birželio 21 d. 10:31
Lrytas.lt
Rokiškio ir Kauno pareigūnai tiria dvi tarpusavyje kol kas nesiejamas automobilių vagystes. Rokiškio pareigūnai jau sulaikė girtą įtariamąjį.
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Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, birželio 20 d. apie 10 val. 22 min. Rokiškyje, Gedimino g., vyras (gim. 1980 m.) pranešė apie pavogtą atrakintą automobilį „Volkswagen Caddy“ iš namo kiemo.
Tą pačią dieną apie 11 val. 20 min. automobilis rastas kelyje Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas, 6,35 km paliktas kelkraštyje.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas girtas (1,86 prom.) vyras (gim. 1980 m.) sulaikytas. 
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Policijos departamentas praneša apie Kaune pavogtą automobilį. Kaip rašoma pranešime, birželio 20 d. apie 18 val. Kaune, R. Kalantos g., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis BMW 330 (pagamintas 2014 m.). Nuostolis – 14 500 eurų.
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