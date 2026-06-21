Šalies keliai pilni girtų vairuotojų – per parą pradėta mažiausiai 20 ikiteisminių tyrimų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 20 d. apie 1 val. 50 min. Vilniuje, Dvaro g., automobilis „Subaru“, vairuojamas girto (1,56 prom.) vyro (gim. 1966 m.), kliudė kitą automobilį.
Taippat birželio 20 d. apie 2 val. Vilniuje, Tūkstantmečio g., galimai girtas (nustačius akivaizdžius neblaivumo požymius, girtumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 2004 m.) vairavo automobilį „Audi“.
Tąą pačią dieną apie 11 val. 59 min. Vilniaus r., Rukainių seniūnijoje, Kijonių kaime, krosinis motociklas, vairuojamas girto (3,10 prom.) vyro (gim. 1980 m.), atsitrenkė į automobilį BMW.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Apie 20 val. 40 min. Vilniuje, Kovo 11-osios g., girtas (3,14 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „Toyota“.
Apie 20 val. 54 min. Vilniuje, Parko g., girtas (2,20 prom.) vyras (gim. 1980 m.) vairavo automobilį „Toyota“.
Apie 23 val. 20 min. Vilniaus r., Paberžės seniūnijoje, Paberžėje, Vilniaus g., girtas (1,88 prom.) vyras vairavo automobilį „Honda“.
Apie 23 val. 29 min. Širvintų r., Širvintų seniūnijoje, Avižonių kaime, automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas girto (2,10 prom.) vyro (gim. 1985 m.), susidūrė su kitu automobiliu.
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Apie 23 val. 50 min. Elektrėnų savivaldybėje, Semeliškių seniūnijoje, Užkryžių kaime, girtas ( 2,13 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „Audi“.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad birželio 20 d. apie 4 val. 15 min. Panevėžyje, J.Biliūno g., girtas (2,33 prom.) vyras (gim. 1980 m.) vairavo automobilį „Audi A6“. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Tą pačią dieną apie 19 val. 30 min. Panevėžio r., kelyje Upytė-Ėriškiai, akivaizdžiai girtas ir atsisakęs pasitikrinti girtumą vyras (gim. 1988 m.) vairavo automobilį „Volkswagen Golf“.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad birželio 20 d. apie 8 val. 30 min. Prienuose, patikrinimui sustabdžius automobilį „VW Golf“, paaiškėjo, kad jį vairavo girtas (1,88 prom. alkoholio) ir neturintis teisės vairuoti vyras (gim. 1989 m.).
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad birželio 21 d. apie 1 val. 17 min. Klaipėdos r., Perkūnų kaime, automobilio „Toyota“ vairuotojui nustatytas 2,06 prom. girtumas.
Taip pat birželio 21 d. apie 1 val. 40 min. Kretingoje, Šventosios g., sustabdyto automobilio „Audi TT“ vairuotojai (gimusi 2000 m.) nustatytas 2,30 prom. girtumas.
Telšių apskrities VPK praneša, kad birželio 21 d. apie 5 val. 03 min. Kelmėje, Raseinių g., sustabdžius automobilį „VW Polo“, vairuotojui (gim. 1986 m.), kuris neturi teisės vairuoti automobilio ir niekada tos teisės nebuvo įgijęs, nustatytas 2,06 prom. girtumas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kauno apskrities VPK praneša, kad birželio 20 d. apie 18 val. 20 min. Kauno r., Drąseikių kaime, automobilį „Audi“ vairavo girtas vyras (gim. 1998 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,79 prom.
Birželio 21 d. apie 0 val. 55 min. Kaune, Jonavos g., automobilis BMW, vairuojamas girto vyro (gim. 1998 m.), kliudė kelio ženklą ir pasišalino. Vairuotojas rastas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,30 prom.
Birželio 20 d. apie 10 val. 30 min. Jonavos r., Krėslynų kaime, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas girto vyro (gim. 1985 m.), nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,51 prom.
Tą pačią dieną apie 14 val. 55 min. Kėdainių r., Šėtos miestelyje, Naujojoje g., automobilį „Toyota“ vairavo girtas vyras (gim. 1965 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,95 prom.
Lrytas jau skelbė, kad birželio 20 d. apie 22 val. Kauno r., Virbališkių kaime, kelio Kaunas–Zapyškis–Šakiai 11-ame kilometre, automobilis „Toyota Camry“, vairuojamas ne tarnybos metu, girtos (1,79 prom.) Lietuvos Kariuomenės gydytojos (gimusi 1970 m.), nuvažiavo nuo kelio. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis.
Tauragės apskrities VPK praneša, kad birželio 20 d. apie 19 val. 45 min. Šilutėje, sustabdytas automobilis „Škoda Fabia“, kurį vairavo girtas (2,52 prom.) vyras (gim. 1969 m.).
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiems vairuotojams dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
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