Vilnietė įtariama smurtu prieš nepilnametę šeimos narę

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 20 d. apie 21 val. 55 min. Vilniuje, namuose, kilus konfliktui, moteris (gimusi 1964 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2009 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.