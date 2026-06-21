Lietuvos dienaKriminalai

Vilnietė įtariama smurtu prieš nepilnametę šeimos narę

2026 m. birželio 21 d. 10:38
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi dar vieną galimą smurto prieš nepilnamečius namuose atvejį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 20 d. apie 21 val. 55 min. Vilniuje, namuose, kilus konfliktui, moteris (gimusi 1964 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2009 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikąVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.