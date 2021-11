Pirmojo sniego „išbandymas“ keliuose ne visiems buvo sėkmingas

Pasak Lietuvos kelių policijos tarnybos, lapkričio 23 d., antradienį, beveik visoje šalyje eismo ir važiavimo sąlygas sunkino sniegas, dėl to daug kur keliai buvo ne tik apsnigti, bet ir slidūs. Pirminiais duomenimis, 16-oje eismo įvykių sužeista 19 asmenų, tarp jų – 4 nepilnamečiai (pėsčiųjų perėjose, tamsiuoju paros metu, Alytuje, Kaune, Vilniuje – 2, jų amžius 10–13 metų). Daugiausia nukentėjo vairuotojų ir pėsčiųjų. Viename įvykyje (Alytaus rajone) sužeisti 3 žmonės, kitame (Marijampolės savivaldybėje) – 2. Daugiau negu pusė įvykių įvyko miestuose: Vilniuje – 3, Kaune – 2, Šiauliuose, Alytuje, Jonavoje, Telšiuose.

Transporto priemonių susidūrimų – 8 atvejai, užvažiavimų ant pėsčiųjų – 6, nuvažiavimų nuo kelio – 2. Esant apsnigtai (slidžiai) kelio dangai ar sningant įvyko 11 eismo įvykių, esant šlapiai dangai – 5. Tamsiuoju paros metu įvyko 9 eismo įvykiai, į 6 iš jų pateko pėstieji. Eismo įvykiai, kuriuose sužeisti pėstieji (visi pėsčiųjų perėjose): Alytuje (10 metų berniukas), Kaune (13-metė mergaitė ir 29-erių moteris), Vilniuje (80 metų moteris, 11-metis berniukas ir 12 metų mergaitė), Kauno rajone, Domeikavoje (55 metų moteris).

Po septintos ryto, Panevėžio rajone, Vinkšnėnų kaime, esant apsnigtai kelio dangai, tiesiame ruože į dešinę nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis „Opel Vivaro“. Juo važiavo septyni vyrai, transporto priemonę vairavo 48 metų vyras. Į įvykį policija nebuvo kviesta, kadangi, pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo. Vėliau į ligoninę kreipėsi 56 metų keleivis (paskirtas ambulatorinis gydymas).

Prieš aštuntą ryto, sningant, Alytaus rajone, krašto kelyje Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, susidūrė trys transporto priemonės. Pirminiais duomenimis, automobilis „Škoda“ kliudė ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Nissan Qashqai“, vairuojamą 40 metų moters, ir dar priešpriešinio eismo juostoje susidūrė su krovininiu automobiliu „VW Transporter“ (iki 3,5 t), priklausančiu kelininkams. Per įvykį sužeisti trys žmonės: pastarojo automobilio 60 metų vairuotojas ir 37-erių keleivis bei „Škodą“ vairavęs 40 metų vyras (visi nuvežti į ligoninę).

Po aštuntos ryto, Telšiuose, Rambyno gatvėje (apledėjusi danga), į stovintį automobilį „BMW 320D“ atsitrenkė 35 metų vyro vairuojamas „Honda Accord“. Nukentėjo pirmojo automobilio 26 metų keleivė.

Popietę, Marijampolės savivaldybėje, Klevinių kaime, esant šlapai kelio dangai, į kairę sukdamas BMW markės automobilis nepraleido tiesiai važiavusio „Audi A5“ ir su juo susidūrė. Nukentėjo vairuotojos, kurioms 37-eri ir 36 metai.

Aštuntą ryto, sningant, Kaune, Partizanų gatvėje, eismo įvykyje dalyvavo penkios transporto priemonės. Automobilį BMW vairavęs 28 metų vyras nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir, bandydamas išvengti susidūrimo su automobiliu „Volvo S40“, sustojusiu prie pėsčiųjų perėjos praleisti pėsčiojo, vis tiek jį kliudė, be to, įvažiavo į priešpriešinio juostą, kur kliudė miesto maršrutinį autobusą, taip pat ir du „Škoda“ markės automobilius. Nukentėjo per perėją ėjusi 29 metų moteris (pristatyta į ligoninę).

Pavakarę, Skuodo rajone, krašto kelyje Kretinga–Skuodas (danga šlapia), vairuojamo automobilio „VW Vento“ nesuvaldė 69 metų vyras. Tiesiame ruože automobilis nuvažiavo nuo kelio į dešinę pusę ir griovyje apvirto. Nukentėjo vairuotojas (paguldytas į ligoninę).

Pirminiais duomenimis, Eismo įvykių informacinėje sistemoje įregistruoti 103 eismo įvykiai. Dėl neblaivaus vairuotojo kaltės – 1 (popietę, Ignalinos rajone, rajoniniame kelyje Kazokinė–Ceikiniai–Mielagėnai (danga apsnigta), nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis „Toyota Prius“. Jį vairavo teisės vairuoti neturinti, neblaivi 34 metų moteris (3,53 promilės), kartu važiavo neblaivus 53-ejų vyras (2,98 promilės)).

Atvejų, kai transporto priemonės susidūrė su gyvūnais, – 19: Jurbarke, Klaipėdoje (2), Vilniuje, Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Jurbarko, Kaišiadorių, Klaipėdos (2), Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Šiaulių, Trakų, Utenos (2), Varėnos, Vilkaviškio rajonuose.