Savaitgalį siautėjo ne tik vėjas, bet ir ugnis: gaisruose žuvo 5 žmonės

Penktadienį, 11 val. 7 min., Vilniuje, Rugiagėlių gatvėje, liepsnojo dviejų kambarių butas mediniame daugiabutyje. Atvykę ugniagesiai iš buto išnešė apdegusį jo savininką. Greitosios pagalbos medikai konstatavo vyro mirtį. Gaisro metu išdegė kambarys. Iš gretimo buto ugniagesiai išvedė moterį.

Tos pačios dienos vakare, 22 val. 37 min., gautas pranešimas apie gaisrą gyvenamajame name Šiauliuose, Žalgirio gatvėje. Ugniagesiams buvo pranešta, kad name gali būti neįgalus žmogus. Jiems atvykus, medinis namas degė atvira liepsna. Apmalšinus liepsnas, viduje buvo rastas moters kūnas. Gaisro metu išdegė vienas kambarys, buvo nuardyta 30 kv. m stogo dangos. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.

Sekmadienį gaisruose žuvo net 3 žmonės. 17 val. 41 min. Zarasų rajone, Bernatkų kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Ugniagesiai vieną po kito iš jo išnešė dviejų žmonių kūnus. Gaisro metu išdegė visas namo vidus, sudegė stogas.

22 val. 31 min. Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, sodų bendrijoje „Tolupis“, atvira liepsna degė sodo namelis. Numalšinus liepsnas, gaisravietėje buvo rastas smarkiai apdegęs vyro kūnas. Gaisro metu sudegė stogas, sukrito perdanga, išdegė namo vidus.

Tos pačios dienos vidurdienį, 12 val. 16 min., buvo gautas pranešimas, kad Kėdainiuose, Metalistų gatvėje esančioje AB „Kėdainių duona“ kepykloje, sprogo dujinė kepimo krosnis. Sprogimo metu vienai darbuotojai stiklo šukės supjaustė kojas. Ją greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę. Po sprogimo kilusį gaisrą gesintuvais užgesino darbuotojai. Sprogimo metu išdužo 3 langai. Ugniagesiai užsuko dujas ir išjungė elektros tiekimą, tačiau po kurio laiko užsiliepsnojo pastato stogas. Jį gesinant ugniagesiams pavyko išsaugoti prie degančio pastato priblokuotą pastatą, kuriame laikoma produkcija.

Penktadienį rytą Plungėje, 2 aukštų daugiabučio bute, liepsnojo miegamasis kambarys. Gaisro metu pradėjo veikti dūmų detektorius. Iki atvykstant ugniagesiams iš buto į lauką išėjo moteris su vaiku. Gaisro metu išdegė kambarys, sudegė jame buvę baldai ir daiktai.

16 val. 41 min. Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Grigaičių kaime, atvira liepsna degė mūrinis ūkinis pastatas. Atvykus ugniagesiams, viduje buvo įvykęs sprogimas ir 80 proc. pastato sugriuvę. Sprogimo banga apgadino šalia stovinčio gyvenamojo namo fasadą ir išdaužė vieną langą, apdegė kaimyninio medinio ūkinio pastato siena, buvo apgadintas stogas.

17 val. 39 min. Ukmergėje, Deltuvos gatvėje, degė autoserviso remonto boksas. Gaisro metu sudegė viduje buvęs lengvasis automobilis BMW, keltuvas, darbo įrankiai ir kita įranga bei per 60 kv. m stogo konstrukcijų.

18 val. 21 min. Kaune, Gudobelių take, degė medinis sodo namelis. Gaisro metu jis sudegė.

18 val. 41 min. Vilniaus rajone, Rudaminos kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, jo stogas jau buvo įgriuvęs. Gaisro metu namas sudegė. Viduje buvo rastas negyvas katinas. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Šeštadienio naktį, 1 val., Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, Balčiūniškių kaime, atvira liepsna degė remonto dirbtuvės. Atvykus ugniagesiams, jų stogas jau buvo įkritęs. Gaisro metu sudegė viduje buvusi remonto įranga ir technika, 3 traktoriai, lengvieji automobiliai „Volvo S70“ ir „Fiat Ducato“, 20 t grūdų, apdegė šalia esančio mūrinio pastato ventiliacinis stogo kraiko elementas ir viduje sukrauti šiaudai. Viduje buvusius 3 galvijus išgelbėjo ugniagesiai.

Sekmadienio rytą, 7 val. 26 min., Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje, Kaukakalnio kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė jo stogas, apdegė medinės stogo konstrukcijos, aprūko visas namo vidus. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Penktadienį šalies ugniagesiai gelbėtojai 293 kartus vyko šalinti smarkaus vėjo sukeltų padarinių: ant automobilių, kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir nuplėštų stogų. Daugiausia tokių įvykių buvo Kauno apskrityje – 48, Vilniaus – 39, Šiaulių – 34, Klaipėdos – 31, Alytaus – 30, Utenos – 27, Telšių – 24, Marijampolės – 23, Panevėžio – 19, Tauragės – 18.

10 al. 26 min. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Vaidoto gatvėje, vėjas nupūtė skardinį stogą, kuris pakibo ant troleibusų laidų. Ugniagesiai 50 kv. m stogo nutempė nuo troleibuso laidų ir nunešė į kiemą.

11 val. 58 min. pranešta, kad Vilniaus rajone, Rukainių seniūnijoje, Užukenės kaime, vėjas nunešė namo stogą ir nutraukė elektros laidus. Jie gulėjo ant važiuojamosios kelio dalies. Ugniagesiai stogo lakštus patraukė į šalikelę ir aptvėrė elektros laidus.

13 val. 3 min. Vilniuje, Justiniškių gatvėje, ugniagesiai nuo namo stogo nuėmė 11 pavojingai kabėjusių saulės jėgainės plokščių.

Sekmadienį šalies ugniagesiai dar 22 kartus vyko šalinti ant automobilių ir kelių nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių įvykių buvo Vilniaus apskrityje. Ugniagesiai į pagalbą buvo kviesti 8 kartus.