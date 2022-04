Ketvirtadienio eismo įvykiai – sužeisti 8 žmonės, vienas jų nepilnametis

Kaip praneša Lietuvos kelių policijos tarnyba, ryte (8 val.), Kaune, Taikos prospekte, automobilis partrenkė per nereguliuojamąją pėsčiųjų perėją ėjusį pėsčiąjį ir iš įvykio vietos pasišalino. Sužeistas ir į ligoninę pristatytas 19 metų vaikinas. Pirminiais duomenimis, eismo įvykyje dalyvavo automobilis „VW Caddy“ (58 metų vairuotojas, neblaivus).

Vidurdienį, Kaune, Kovo 11-osios gatvėje, automobilis „Toyota Yaris“, vairuojamas 34 metų moters, važiuodamas link Taikos prospekto žiedinės sankryžos, pėsčiųjų perėjoje nepraleido pėsčiosios ir taip ją kliudė. Nukentėjo 78 metų moteris (nuvežta į ligoninę).

Po aštuntos ryto, Šalčininkų rajone, Čiužiakampio kaime, iš šautinio kelio išvažiuodamas automobilis „Nissan X-Trail“, vairuojamas 56 metų vyro, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Audi“ markės automobilio, kurį vairavo 53-ejų vyras, ir su juo susidūrė. Nukentėjo „Audi“ 50 metų keleivė.

Apie pusę vienuolikos ryto, Vilniuje, Laisvės prospekto, T. Narbuto gatvės ir Pilaitės prospekto sankryžoje, reguliuojamoje šviesoforų, krovininis automobilis „Renault Midlum“, kurio 58 metų vairuotojui galbūt pablogėjo sveikata, į sankryžą įvažiavo degant raudonam signalui ir sudarė kliūtį važiavusiam miesto maršrutiniam autobusui, vairuojamam 46 metų moters. Viešojo transporto vairuotoja, vengdama susidūrimo, staigiai stabdė, tuo metu salone griuvo ir susižeidė 73 metų keleivė. Ji, kaip ir krovininio automobilio vairuotojas nuvežti į ligoninę.

Po vidurdienio, sostinėje, Ukmergės ir Gabijos gatvių sankryžoje, 25 metų vyras automobiliu „Dodge Challenger“ važiuodamas šalutiniu keliu kliudė pagrindiniu keliu dviračiu važiavusį neblaivų vyrą (0,89 promilės), kuriam 69 metai, jis ir nukentėjo.

Popietę, Radviliškio rajone, krašto kelyje Jonava–Kėdainiai–Šeduva, automobilis „VW Passat“, vairuojamas 51 metų vyro, susidūrė su dviračio vairuotoju, kuris, neįsitikinęs, kad tai daryti saugu, ketino kirsti važiuojamąją kelio dalį. Per susidūrimą nukentėjo ir į ligoninę nuvežtas dviračiu važiavęs 51 metų vyras (1,72 promilės). Dviračio vairuotojas nevilkėjo ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais, be to, dviračio priekyje nedegė baltos šviesos žibintas, gale – raudonos šviesos.

Prieš ketvirtą po pietų, Tauragėje, Šilalės gatvėje, į kairę „Opel“ markės automobiliu sukdama 55 metų moteris nepraleido priešpriešiais važiavusio mopedo „Keeway“ ir su juo susidūrė. Nukentėjo dviratės transporto priemonės 15 metų vairuotojas (teisę vairuoti paauglys turi, jis važiavo su saugos šalmu).

Per parą – 48 eismo įvykiai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 2 (Kaune, Utenos rajone, magistraliniame kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis).

Atvejų, kai transporto priemonės susidūrė su gyvūnais – 8. Šie įvykiai: Kazlų Rūdos savivaldybėje (apie 10 val. 55 min. Tamošbūdžio kaime) ir Ignalinos (apie 7 apie 48 min.), Raseinių (apie 17 apie 57 min.), Šalčininkų (apie 20 val. 38 min.), Šiaulių (apie 11 val. 30 min.), Šilalės (apie 21 val. 25 min. Girsteikių kaimo teritorijoje, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda), Utenos (apie 6 val. 39 min.), Zarasų (apie 7 val. 04 min.) rajonuose)).