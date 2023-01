Beveik po keturių metų surasta į Malaiziją išvykusi ir dingusi lietuvė

Kaip rašoma Šiaulių apskrities VPK pranešime, 2019 metų sausio pradžioje tėvai merginą išlydėjo į Malaiziją pas internetinį draugą. Skrydis buvo suplanuotas per Suomiją ir Katarą. Po keleto dienų raseiniškiai sulaukė žinutės, kad dukra sėkmingai pasiekė tikslą. Nuo to laiko jos ryšys su artimaisiais nutrūko. Sunerimę tėvai kreipėsi į Raseinių rajono policijos komisariatą, prašydami pradėti dingusios be žinios dukros paiešką.

Oficialūs pareigūnų kreipimaisi į Malaizijos teisėsaugą rezultatų nedavė. Jų atsakymai buvo prieštaringi, tad Raseinių policijos komisariato darbuotojai taip ir nesuprato – yra jų šalyje lietuvė ar ne. Ir tada į pagalbą atėjo visagalis internetas. Facebooke tyrėjai susirado Malaizijos lietuvių bendruomenės paskyrą ir su ja užmezgė ryšį. Tiksliau su šios bendruomenės pirmininke Rita Ruke.

Išklausiusi istorijos apie dingusią lietuvaitę, ji, glaudžiai bendradarbiaudama su pareigūnais, aktyviai įsitraukė į jos paiešką. 2021 m. pradžioje moteris asmeniškai kreipėsi į Malaizijos policiją su pareiškimu dėl dingusios merginos, per bendravimui internete skirtą programėlė „WhatsApp“ ji malajų kalba bendruonenėje išplatino pranešimą apie ieškomą merginą ir jos nuotrauką, ji inicijavo, kad vietiniai detektyvai patikrintų visų Raseinių tyrėjų atsiųstų galimų lietuvaitės telefonų dislokacijos ir jos gyvenamosios vietos adresus.

Paskutinis ir lemtingas gyvenamosios vietos tikrinimas buvo atliktas praėjusių metų gruodžio 20 d., kai Lietuvos pareigūnai sužinojo, kad dingusiosios vardu iš vienos internetinės prekybos platformos buvo atlikti pirkimai. Ritos Ruke prašymu, siuntos pristatymo adresu nuvykęs detektyvas ieškomą merginą rado.

Tarpininkaujant Ritai, buvo sutarta su ieškomąja, kad ji susisieks su Raseinių rajono policija. Praėjusių metų gruodžio 20-ąją per „Messenger“ programėlę vaizdo ryšiu įvyko nuotolinis merginos susitikimas su vyriausiuoju tyrėju Vytautu Globiu.

„Esu gyva, sveika ir labai laiminga“, – taip save apibūdino rastoji Raseinių rajono gyventoja.

Savo išvykimą iš Lietuvos ir kontaktų su artimaisiais nepalaikymą, ji paaiškino noru su jais neturėti nieko bendro nei dabar, nei ateityje. Ir palinkėjo jiems tokio pat laimingo gyvenimo, kokį ji gyvena dabar.

Taigi artimiesiems buvo praneštos dvi žinios – viena gera, kad dukrai nieko blogo nenutiko, kita – skaudinanti širdį, kad dukra nenori bendrauti. Tačiau ieškomoji surasta ir keturis metus užsitęsusioje paieškoje padėtas taškas. Ir už tai Raseinių rajono policijos pareigūnai be galo dėkingi Malaizijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Ritai Ruke. Moteriai, kurios geranoriškumas, atkaklumas ir entuziazmas padėjo padaryti tai, ko nepavyko padaryti oficialiais kanalais.