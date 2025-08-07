Iš desertus gaminančios įmonės Vilniuje dėl gaisro evakuoti žmonės

Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
2025 m. rugpjūčio 7 d. 09:32
Visos Vilniaus operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų ketvirtadienuo rytą Vilniuje gavus pranešimą apie gaisrą desertus gaminančioje įmonėje. Įvykio vietoje paaiškėjo, kad degė elektros instaliacija. Iš pastato buvo evakuoti žmonės.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, rugpjūčio 7 d. apie 7 val. 44 min. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Parko g., vieno aukšto pastate, kur įsikūrusi desertus gaminanti įmonė, dega elektros skaitliukas.
Pasak pranešimo, iš elektros skaitliuko kyla dūmai, matosi atvira liepsna.
Pranešta, kad pastate yra žmonių, visiems liepta išeiti.
Gavus šį pranešimą, nurodytu adresu išsiųsti ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Atvykus tarnyboms, apie incidentą pranešusi įmonės darbuotoja (gimusi 1965 m.) sakė, kad dirbant staiga dingo elektra, patalpose pasklido degėsių kvapas, pradėjo degti elektros laidai, todėl ji nedelsiant apie įvykį pranešė pagalbos telefonu.
Iki atvykstant tarnyboms, visi žmonės iš pastato buvo evakuoti.
Atvykę ugniagesiai gaisrą greitai užgesino, ugnis nespėjo išplisti. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
