Klaipėdos policija sulaikė nepilnametės išprievartavimu įtariamą jauną vyrą

Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, atliekant rugpjūčio 6 d. pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio prievartavimo, rugpjūčio 7 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai uostamiestyje sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą vyrą (gim. 2003 m.).
„Detalesnė informacija šiuo metu neteiktina siekiant apsaugoti nukentėjusiosios teisėtus interesus ir nepakenkti tyrimo sėkmei“, - rašoma Klaipėdos policijos pranešime.
Kaip jau skelbė Lrytas, rugpjūčio 6 d. gauta informacija, kad dar rugpjūčio 2 d. apie 18 val. Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo nepilnametę (gim. 2011 m.).
Daugiau jokių įvykio detalių policija nepateikia.
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
išprievartavimasnepilnametėKlaipėda
