Per susidūrimą Kaune sužeisti du žmonės

2025 m. rugpjūčio 7 d. 10:37
Du žmonės nukentėjo trečiadienį Kaune susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 19 val. 20 min. Kaune, Jotvingių g., automobilis „Škoda“, vairuojamas moters (gimusi 1992 m.), kliudė automobilį BMW, vairuojamą vyro (gim. 1987 m.).
Dėl sužalojimų į ligoninę išvežti abiejų automobilių vairuotojai.
Kauno naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ praneša, kad smūgio būta stipraus – sumaitotas vieno automobilio priekis, salone išsiskleidusios oro pagalvės.
Kitam automobiliui dužo priekinis stiklas, taip pat apgadintas šonas.
Minimoje vietoje vyksta ir gatvės remonto darbai. Šioje itin avaringoje sankryžoje turėtų būti pastatytas šviesoforas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
