Lietuvos dienaNelaimės

Kaunietis: studentai gal į miestą grįžo?

2025 m. rugpjūčio 8 d. 12:06
Penktadienį „Kas vyks Kaune“ grupėje paviešintas eismo įvykis, kurios metu BMW automobilis rėžėsi į Šiaurės prospekto atitvarus.
Daugiau nuotraukų (1)
„Čia negalima parkuotis!“ – rašė eismo įvykio nuotrauką paviešinęs vyras.
Netrukus pasipylė ir kitų grupės narių komentarai.
Kauniečiai svarstė, kaip galėjo įvykti avarija. Akmuo mestas ir į nepatyrusių vairuotojų daržą – spėliota, kad į Kauną jau grįžo studentai.
„Ruoškitės, gi tuoj rugsėjis, dar ne tokių fintų bus“, – rašė internautai.
Nė dienos be žymesnių incidentų
„Kas vyks Kaune“ primena, kad ketvirtadienį Šančiuose užfiksuota dviejų BMW automobilių kaktomuša.
Trečiadienį stipri avarija įvyko Šilainiuose, dėl kelių įvykių didelės spūstys nusidriekė ir Vakariniame aplinkkelyje.
Antradienį Dainavos mikrorajone automobilis trenkėsi į stulpą, o Eiguliuose po smarkaus susidūrimo sužalota moteris.
Pirmadienį fiksuota ne avarija, bet kitas su eismu susijęs incidentas. Ties Lampėdžių tiltu sulūžo metalinis profilinis deformacinis pjūvis.
BMW avarijaKaunaskelio atitvarai

