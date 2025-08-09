Žinios, kurios šviečia.
Klaipėdos ligoninėje mirė miesto autobuse nukritusi ir susižalojusi moteris

2025 m. rugpjūčio 9 d. 11:12
Lrytas.lt
Senyva moteris penktadienį mirė Klaipėdos ligoninėje, kur pateko po to, kai savaitės pradžioje griuvo ir susižalojo miesto autobuse.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 5 d. apie 12 val. Klaipėdoje, Taikos pr., autobuse „King Long“, kurį vairavo 1967 m. gimęs vyras, pirminiais duomenimis, griuvo ir susižalojo keleivė (gimusi 1948 m.).
Po incidento greitosios pagalbos medikai susižalojusią moterį nuvežė į ligoninę.
Penktadienį iš medikų gautas pranešimas, kad rugpjūčio 8 d. apie 11 val. 30 min. moteris ligoninėje mirė.
Pradėtas tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
