Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Žiniasklaida: Vilniaus rajone motorolerio variklis įtraukė ir sužalojo du paauglio pirštus

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:54
Penktadienio vakarą Vilniaus rajone motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką, praneša naujienų portalas „Delfi“.
Daugiau nuotraukų (1)
Nelaimė įvyko Zujūnų seniūnijoje. „Delfi“ žiniomis, pranešimas apie įvykį gautas po 22 val. Pranešėjas teigė, kad 15-mečio jaunuolio ranką įtraukė motorolerio rato stipinai.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai ir medikai išsiaiškino, kad paauglio pirštus įtraukė mopedo variklio diržas. Gelbėtojams pavyko hidrauliniais plėstuvais išvaduoti nukentėjusiojo ranką.
Pirminiais duomenimis, stipriai sužaloti du pirštai.
Nepilnametis nuvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybes tiria policija.
NelaimėVilniaus rajonasgelbėjimo operacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.