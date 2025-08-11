Iš dangaus ant automobilio nukritęs apdegęs daiktas ant kojų sukėlė Vilkaviškio tarnybas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 58 min. Vilkaviškio ugniagesiai buvo iškviesti į Šeimenos seniūniją, Giedrių kaimą. Buvo pranešta, kad žmogus pastebėjo iš po nakties ant savo automobilio stogo nukritusį ir galimai apdegusį parašiutą su kapsule.
Pranešėjas sakė, kad baiminasi artintis prie radinio.
Atvykus gelbėtojams ir policijos pareigūnams, ant automobilio variklio dangčio buvo matyti daiktas panašus į dangaus žibintą.
Kas tiksliai tai per objektas, aiškinosi vietoje atvykę policijos pareigūnai.
Automobilis per incidentą nebuvo apgadintas. Degimo pavojaus irgi nebuvo.
Įvykis tiriamas.