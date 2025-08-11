Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Iš dangaus ant automobilio nukritęs apdegęs daiktas ant kojų sukėlė Vilkaviškio tarnybas

2025 m. rugpjūčio 11 d. 08:48
Lrytas.lt
Policijos pareigūnai ir ugniagesiai buvo sukelti ant kojų šeštadienį gavus pranešimą apie iš dangaus ant automobilio nukritusį apdegusį daiktą. Pradžioje buvo pranešta, kad daiktas panašus į parašiutą.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 58 min. Vilkaviškio ugniagesiai buvo iškviesti į Šeimenos seniūniją, Giedrių kaimą. Buvo pranešta, kad žmogus pastebėjo iš po nakties ant savo automobilio stogo nukritusį ir galimai apdegusį parašiutą su kapsule.
Pranešėjas sakė, kad baiminasi artintis prie radinio.
Atvykus gelbėtojams ir policijos pareigūnams, ant automobilio variklio dangčio buvo matyti daiktas panašus į dangaus žibintą.
Kas tiksliai tai per objektas, aiškinosi vietoje atvykę policijos pareigūnai.
Automobilis per incidentą nebuvo apgadintas. Degimo pavojaus irgi nebuvo.
Įvykis tiriamas.
