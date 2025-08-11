Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Marijampolės ugniagesiai gelbėjo automobilio viduje užsitrenkusią 3,5 metų mergaitę

2025 m. rugpjūčio 11 d. 08:56
Lrytas.lt
Marijampolės ugniagesiai sekmadienį skubėjo į pagalbą 3,5 metų mergaitei, kuri automobilių stovėjimo aikštelėje liko automobilyje veikiančiu varikliu ir su užsitrenkusiomis durelėmis.
Kaip pranešė Kauno Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 10 d. apie 15 val. 01 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į V.Kudirkos g. Pranešta, kad parduotuvės automobilių aikštelėje užsitrenkė pranešėjo automobilio „Opel Insignia“ durelės, vyras negali patekti į vidų.
Pasak gauto pranešimo, automobilio variklis įjungtas, viduje liko 3,5 metų mergaitė.
Atvykę ugniagesiai panaudojo daužtukas, išmušė vairuotojo durelių stiklą ir taip atidarė dureles.
Vėliau gelbėtojai sušlavė stiklo duženas.
Vaikas per incidentą nenukentėjo.
gelbėjimo operacijaMarijampolėugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

