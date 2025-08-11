Marijampolės ugniagesiai gelbėjo automobilio viduje užsitrenkusią 3,5 metų mergaitę

Kaip pranešė Kauno Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 10 d. apie 15 val. 01 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į V.Kudirkos g. Pranešta, kad parduotuvės automobilių aikštelėje užsitrenkė pranešėjo automobilio „Opel Insignia“ durelės, vyras negali patekti į vidų.
Pasak gauto pranešimo, automobilio variklis įjungtas, viduje liko 3,5 metų mergaitė.
Atvykę ugniagesiai panaudojo daužtukas, išmušė vairuotojo durelių stiklą ir taip atidarė dureles.
Vėliau gelbėtojai sušlavė stiklo duženas.
Vaikas per incidentą nenukentėjo.
gelbėjimo operacijaMarijampolėugniagesiai
Rodyti daugiau žymių