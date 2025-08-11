Vilniaus gatvėmis blaškėsi nuogas vyras – rimtų sveikatos problemų turintis jaunuolis nuo pareigūnų sugebėjo pabėgti

Pirmasis apie nuogą vyrą Vilniaus gatvėse socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Reidas TV“.
„Vilnius. Tuskulėnų g. Mes nežinome, kas tam žmogui yra nutikę, mes nekaltiname pilnaties ar narkotikų. Mes žinome, kad taip neturėtų būti ir žmogui reikia pagalbos. Pirmiausia medikų“, – socialiniame tinkle parašė „Reidas TV“.
Savo įrašą „Reidas TV“ papildė iš automobilių filmuota vaizdo medžiaga, kurioje matyti po remontuojamą sankryžą tarp automobilių besiblaškantis visiškai nuogas jaunas vyras.
Vilniaus apskrities policijoje Lrytas sužinojo, kad pranešimai apie Tuskulėnų g. ir Rinktinės g. remontuojamoje sankryžoje vaikštantį nuogą vyrą rugpjūčio 11 d. policijai plūsti pradėjo nuo 10 val. 52 min. Buvo pranešta, kad sankryžoje vaikštantis nuogas vyras kelia pavojų sau ir eismo saugumui.
Žmonės taip pat nurodo, kad vyras juda Kalvarijų turgavietės link, vėliau policija buvo informuota, kad jis net įbėgo į turgų.
Tarp kitų pranešimų, policiją pasiekė ir jaunuolio mamos informacija, kad vaikinas (gim. 2000 m.) turi rimtų psichikos sveikatos sutrikimų. Pasak mamos, jaunuolis iš namų išėjo jau prieš pusvalandį, jam šiuo metu ligos paūmėjimas.
Nuvykę prie Kalvarijų turgaus pareigūnai pastebėjo nuogą jaunuolį. Šis irgi pamatė policininkus ir puolė bėgti. Nors pareigūnai jį bandė vytis ir reikalavo sustoti, jaunuolis peršoko aukštą tvortą ir pasislėpė Kalvarijų turguje. Pareigūnams jo surasti nepavyko, žmonės aplink turgavietę irgi nematė, kad jis po gaudynių būtų pasirodęs.
Pareigūnai susisiekė su vaikino mama, ji tvirtino, kad sūnus iš namų išeina ne pirmą kartą, bet visada grįžta. Moteris sakė, kad jaunuolis, matyt, išsigando policijos ir todėl slepiasi. Bet moteris buvo įsitikinusi, kad sūnus sugrįš namo. Ji taip pat tvirtino, kad vaikinas nekelia pavojaus nei sau, nei aplinkiniams.