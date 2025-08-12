Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Dėl gaisro žirgyne ankstų rytą ant kojų buvo sukelti Pagėgių ugniagesiai

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:00
Lrytas.lt
Gausios ugniagesių pajėgos ankstų antradienio rytą buvo sukeltos ant kojų ir pasiųstos gesinti gaisro, kilusio žirgyne Pagėgių savivaldybėje. Laiku pastebėjus gaisrą, ugnis nespėjo išplisti, žirgai nenukentėjo.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie Pagėgių savivaldybėje, Stoniškių seniūnijoje, Šilgalių kaime, Žirgų g. įsikūrusiame žirgyne kilusį gaisrą rugpjūčio 12 d. gautas apie 5 val. 15 min. 
Kadangi žirgyno kompleksas yra didžiulis (čia įrengtos ne tik arklidės, bet yra ir maniežas, daržinė, ūkinis pastatas ir pan.), pranešimas apie kilusį gaisrą sukėlė tarnybų nerimą. Į gaisro vietą iš karto buvo nusiųstos gausios ugniagesių pajėgos.
Atvykus gelbėtojams, ūkiniame pastate vienoje iš patalpų degė elektros laidai ir šviestuvas, pastate buvo daug dūmų.
Kadangi gaisras buvo laiku pastebėtas, ugniagesiai jį greitai užgesino. Apie 6 val. 04 min. incidentas buvo likviduotas.
Gaisro metu sudegė laidai, šviestuvas, aprūko patalpos.
Pirminiais duomenimis, kilus gaisrui, arklidėse buvo 85 žirgai. Jie nenukentėjo.
Ugniagesiai ūkiniame pastate, kuriame buvo kilęs gaisras, nuo perdangos nukasė šieną.
Gaisro gesinimui iš viso buvo pasitelktos 5 autocisternos ir autokopėčios.
Įvykis tiriamas.
