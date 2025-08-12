Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Kaune – didelis gaisras, į dangų pakilo juodų dūmų stulpas

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:32
Papildyta
R. Kalantos gatvėje Kaune antradienio popietę fiksuojamas gaisras, įvykio vietoje dirba gausios ugniagesių gelbėtojų pajėgos.
„R. Kalantos g. kažkas labai, labai stipriai dega. Iš kvapo sprendžiant – galbūt padangos“, – antradienį apie 13 val. 07 min. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytoja.
Kaip portalą informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Eglė Ruchajienė, R. Kalantos g. dega atliekos ir keli automobiliai.
„Pirminiais duomenimis, dega sukrautos atliekos šalia pastato sienos ir 4 automobiliai“, – teigė ugniagesių atstovė.
Anot jos, į pačią teritoriją ugniagesiams sunku patekti dėl spynų.
„Bus kerpamos spynos ir pradedami gesinimo darbai“, – pridūrė E. Ruchajienė.
Ugniagesiai į nelaimės vietą atvyko apie 13 val. 08 min. Tad daug informacijos apie gaisrą kol kas nėra.
Apie evakuojamus žmones kol kas taip pat nepranešama.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gaisras kilo įmonės, kuri verčiasi automobilių ardymu, teritorijoje. 
Gaisro gesinimui pasiteltos 6 autocisternos ir autokopėčios.
Apie įvykį pranešta aplinkosaugininkams ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.
Apie 13 val. 26 min. gaisras buvo lokalizuotas, ugnies plitimas sustabdytas.
