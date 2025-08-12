Naktiniuose gaisruos Kaune ir Šventojoje išgelbėti du žmonės

Kaip rašoma pranešime, Šventojoje, Jūros gatvėje, degant poilsiniam nameliui, gyventojai spėjo išnešti viduje buvusį žmogų. Nukentėjęs žmogus patyrė nudegimų ir buvo perduotas medikams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiams atvykus, namelis jau degė atvira liepsna.
Gaisro metu sudegė medinės namelio sienos, viduje buvę daiktai, nuardytas stogas. Taip pat išsaugotas, stovintis už trijų metrų kitas poilsio namelis.
Kaune, Partizanų gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais pateko į dūmuose skendėjusį daugiabučio butą. Viduje jie rado galimai dūmais apsinuodijusią buto šeimininkę, kurią išvedė į lauką ir perdavė medikams.
Degęs čiužinys užgesintas, patalpos išvėdintos.
Bute nebuvo įrengta dūmų detektoriaus.
PAGD praneša, kad atvykus ugniagesiams, jautėsi dūmų kvapas, tačiau buto durų niekas neatidarė.
Panaudojus autokeltuvą, grandis iš dviejų žmonių pateko į butą. Viduje degė lovos čiužinys, patalpos buvo stipriai uždūmintos.
Bute atliekant žvalgybą surasta gulinti ant žemės, sąmoninga, smalkėmis apsinuodijusi moteris, kuri išvesta iš buto ir perduota medikams. Panaudojus kibirus ir vidaus vandentiekį, degęs čiužinys užgesintas ir išneštas į lauką, buto patalpos išvėdintos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet ugniagesiai gelbėtojai iš gaisrų jau išgelbėjo 63 žmones.
Ugniagesiai primena, kad dūmų detektorius – paprastas įrenginys, perspėjantis apie pavojų ir galintis išgelbėti gyvybę.