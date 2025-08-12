Skubus Vilniaus r. policijos prašymas: padėkite rasti dingusią nepilnametę

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios nepilnametės Lauros Lemešovaitės (gimusi 2008 m.).
Šių metų liepos 29 d. nepilnametė išėjo iš savo namų Vilniaus r., Juodšilių seniūnijoje, ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Ieškomos Lauros Lemešovaitės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudų iki pečių kirptų plaukų. Ypatingi požymiai: prie kairės ausies – apgamas.
Išeidama vilkėjo pilką sportinį džemperį su gobtuvu, mūvėjo tamsiai pilkus džinsus, avėjo juodus „Converse“ sportbačius, su savimi turėjo juodą kuprinę. Taip pat buvo pasipuošusi aukso spalvos apvaliais auskarais su žvaigždėmis bei sidabro spalvos ilga grandinėle su raudonos spalvos širdelės formos pakabuku.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, žinančius šios nepilnametės buvimo vietą ar ją mačiusius, pareigūnai prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Romualdu Moroz, tel. +370 603 62 888, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.