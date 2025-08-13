Marijampolės daugiabutyje kilo gaisras: iš degančio buto išnešti du žmonės, evakuoti namo gyventojai

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugpjūčio 13 d. apie 15 val. 37 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į Draugystės g., kur, kaip buvo pranešta, gaisras kilo penkių aukštų daugiabutyje.
Atvykus ugniagesiams, butas trečiame namo aukšte degė atvira liepsna.
Ugniagesiams patekus į degantį butą, čia rastas sąmonę praradęs žmogus. Jis išneštas į lauką.
Po kelių minučių bute rastas dar vienas sąmonę praradęs žmogus. Jis irgi išneštas į lauką.
Pirminiais duomenimis, iš degančio buto ugniagesiai išnešė moterį ir vyrą. Vyriškiui greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį.
Tuo tarpu moteris buvo gaivinama, o vėliau skubiai išvešta į ligoninę.
Gesinant gaisrą ugniagesiai iš pastato evakavo 7 žmones.
Gaisro gesinimui pasitelktos 3 autocisternos ir autokopėčios.