Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Marijampolės daugiabutyje kilo gaisras: iš degančio buto išnešti du žmonės, evakuoti namo gyventojai

2025 m. rugpjūčio 13 d. 15:57
Lrytas.lt
Papildyta
Marijampolės ugniagesiai trečiadienį skubėjo gesinti degančio buto penkių aukštų name. Degančiame bute rasti du žmonės, jie jau praradę sąmonę išnešti į lauką. Netrukus greitosios pagalbos medikai konstatavo vyro mirtį, o moteris skubiai išvežta į ligoninę.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugpjūčio 13 d. apie 15 val. 37 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į Draugystės g., kur, kaip buvo pranešta, gaisras kilo penkių aukštų daugiabutyje.
Atvykus ugniagesiams, butas trečiame namo aukšte degė atvira liepsna.
Ugniagesiams patekus į degantį butą, čia rastas sąmonę praradęs žmogus. Jis išneštas į lauką.
Po kelių minučių bute rastas dar vienas sąmonę praradęs žmogus. Jis irgi išneštas į lauką.
Pirminiais duomenimis, iš degančio buto ugniagesiai išnešė moterį ir vyrą. Vyriškiui greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį. 
Tuo tarpu moteris buvo gaivinama, o vėliau skubiai išvešta į ligoninę.
Gesinant gaisrą ugniagesiai iš pastato evakavo 7 žmones.
Gaisro gesinimui pasitelktos 3 autocisternos ir autokopėčios.
GaisrasMarijampolėugniagesiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.