Nelaimės

Paaiškėjo didžiulio gaisro Kaune nuostoliai – apgadinta 19 automobilių

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:21
Per antradienį Kaune, R. Kalantos gatvėje, kilusį gaisrą buvo apgadinta 19 automobilių.
Po 13 val. buvo gautas pranešimas, kad Petrašiūnių seniūnijoje dega pastatas atvira liepsna.
Atvykus ugniagesių pajėgoms atvira liepsna degė medinių konstrukcijų pastatas, jis priklauso grupei savininkų.
Gaisro metu padaryta žala 19 automobilių, sudegė medinių konstrukcijų pastatas su viduje buvusiais įrengimais, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Gaisras buvo lokalizuotas 13 val. 26 min., tačiau vis dar buvo matomi juodi dūmai.
Į vietą buvo atvykę aplinkosaugininkai, gyventojai buvo įspėti apie taršą.
