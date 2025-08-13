Žinios, kurios šviečia.
Vilniuje dingo jaunas vyras, policijai reikia jūsų pagalbos

2025 m. rugpjūčio 13 d. 11:27
Vilniaus apskrities VPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Lauryno Tarvydo (gim. 1994 m.).
Artimieji jį paskutinį kartą matė šių metų rugpjūčio 11 d. apie 11 val. 20 min. Šventaragio g., prie Vilniaus arkikatedros, Vilniuje.
Dingusio Lauryno Tarvydo požymiai: apie 174 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų iki ausų plaukų. Su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, kuris šiuo metu yra išjungtas.
Jaunas vyras vilkėjo megztinį, mūvėjo pilkus šortus, buvo su juoda kuprine, su savimi turėjo juodą skėtį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, žinančius šio vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12 497, el. paštu olga.lukjanova@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
