Lietuvos diena

Baisi nelaimė Tauragėje: ties remontuojamu kelio ruožu autogreideris suvažinėjo 84 metų dviratininkę

2025 m. rugpjūčio 14 d. 10:33
Lrytas.lt
Tauragėje ketvirtadienio rytą šalies remontuojamo kelio ruožo patekusi po autogreideriu žuvo 84 metų dviratininkė. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kaip Lrytas pasakojo Tauragės apskrities VPK atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė, apie nelaimę rugpjūčio 14 d. policijai pranešta maždaug 7 val. 36 min. Pareigūnai buvo informuoti, kad šalia remontuojamo Tauragės aplinkkelio, J.Oko g., autogreideris partrenkė dviračiu važiavusią moterį.
Atskubėję greitosios pagalbos medikai 84 metų dviratininkei padėti nebegalėjo, buvo konstatuota jos mirtis.
Pasak policijos atstovės, 56 metų autogreiderio vairuotojas (dalyvaujantis remontuojant greta esantį aplinkkelį), išvažiuodamas iš šalutinio kelio dviračiu važiuojančios moters tiesiog nepastebėjo.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės smulkmenas.
