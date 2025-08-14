Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, ugniagesiams atvykus į avarijos vietą, čia rasti susidūrę net 9 automobiliai. Pasak ugniagesių, vieni automobiliai buvo sudaužyti daugiau, kiti mažiau, tačiau prispaustų ar smarkiai nukentėjusių žmonių nebuvo.
Kadangi iš pradžių situacija buvo neaiški, ugniagesiai paruošė gaisrinį švirkštą, jei tektų grumtis su ugnimi, tačiau to neprireikė.
Gelbėtojai kai kuriems automobiliams atjungė akumuliatorius.
Liudininkai informuoja, kad po susidūrimo avarijos vieta tapo sunkiai pravažiuojama, eismas Klaipėdos link smarkiai sulėtėjo, dar neprivažiavus posūkio į Rietavą nusidriekė transporto spūstis.
Portalas „Delfi“ informuoja, kad policija į vairuotojų telefonus aplink avarijos vietą išsiuntė pranešimus, kuriuose įspėjama apie eismo trukdžius.
„Dėl eismo įvykio Šilalės r., kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 248 km apribotas eismo srautas link Klaipėdos. Galimas eismo sulėtėjimas“, – rašoma policijos pranešime ir raginama laikytis KET reikalavimų.
Tuo tarpu „Reidas TV“ socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad netoli šios masinės avarijos vietos nuo kelio nulėkė du vilkikai.
„Šilalės rajone, magistralėje nuo kelio nuvažiavo du vilkikai. Vieną vairavo lenkas, kitą – bulgaras“, – pranešė „Reidas TV“.
avarijagreitkelis Vilnius - Klaipėdamasinė avarija
