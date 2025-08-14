Panevėžio centre važiuodamas užsiliepsnojo „Land Rover“ – automobilis smarkiai apdegė

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie degantį automobilį J.Basanavičiaus g. Panevėžio ugniagesius rugpjūčio 14 d. pasiekė apie 8 val. 51 min.
Atvykus nurodytu adresu, vidureigis „Land Rover“ degė atvira liepsna.
Gaisrą užgesinus paaiškėjo, kad per incidentą smarkiai apdegė visureigio variklio skyrius, ošsilydė kai kurios plastikinės automobilio detalės.
Nuo ugnies taip pat nukentėjo ir šalia atsitiktinai stovėjęs automobilis „Toyota Auris“.
Liudininkai praneša, kad visureigis suliepsnojo važiuodamas. Vairuotojas spėjo iššokti.
Automobilis tempė priekabą, ji per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobilisPanevėžysLand Rover
Rodyti daugiau žymių