Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžio centre važiuodamas užsiliepsnojo „Land Rover“ – automobilis smarkiai apdegė

2025 m. rugpjūčio 14 d. 17:24
Lrytas.lt
Panevėžio centre ketvirtadienį netikėtai suliepsnojo važiuojantis visureigis. Priekabą tempęs automobilis smarkiai apdegė, nuo ugnies nukentėjo ir atsitiktinai greta atsidūrusi kita mašina.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie degantį automobilį J.Basanavičiaus g. Panevėžio ugniagesius rugpjūčio 14 d. pasiekė apie 8 val. 51 min. 
Atvykus nurodytu adresu, vidureigis „Land Rover“ degė atvira liepsna.
Gaisrą užgesinus paaiškėjo, kad per incidentą smarkiai apdegė visureigio variklio skyrius, ošsilydė kai kurios plastikinės automobilio detalės. 
Nuo ugnies taip pat nukentėjo ir šalia atsitiktinai stovėjęs automobilis „Toyota Auris“.
Liudininkai praneša, kad visureigis suliepsnojo važiuodamas. Vairuotojas spėjo iššokti.
Automobilis tempė priekabą, ji per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobilisPanevėžysLand Rover
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.