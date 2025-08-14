Ugniagesiai daugiau papasakojo apie tragišką gaisrą Marijampolėje: vienas žmogus iššoko pro balkoną

Ketvirtadienio rytą Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informavo, kad Marijampolės ugniagesiai į gaisro vietą Draugystės g. buvo iškviesti rugpjūčio 13 d. apie 15 val. 37 min. Buvo pranešta, kad dega butas penkiaaukštyje.
Kaip jau skelbė Lrytas, atvykus gelbėtojams, butas trečiame aukšte degė atvira liepsna.
Ugniagesiai evakavo septynis namo gyventojus ir apie 15 val. 50 min. į lauką išnešė 38 metų buto savininkę. Ją medikai išvežė į ligoninę.
Po keturių minučių, apie 15 val. 54 min. į lauką išneštas nesąmoningas 46 metų vyras. Greitosios pagalbos medikai konstatavo jo mirtį.
Gaisro metu išdegė buto koridoriaus sienos, lubos ir grindys, durys, aprūko visas butas ir trečio aukšto laiptinė, sulieti po butu buvę pirmo ir antro aukštų butai, atjungta elektra.
Į ligoninę išsivežtas ir degusiame bute kartu su nukentėjusiais buvęs vyras. Pasak kaimynų, jis perlipo į gretimai esantį kaimyninį balkoną ir iš jo iššoko.
Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Policijos departamentas informuoja, kad šiame gaisre žuvo 1978 m. gimęs vyras, o nukentėjo 1986 m. gimusi moteris. Ji paguldyta į ligoninę.
Medikų pagalbos prireikė ir dar vienam girtam (2,96 prom.) vyrui (gim. 1992 m.), kuris po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
