Ugniagesių patarimai prieš ilgąjį savaitgalį

Todėl išvykdami iš namų skubėkite lėtai ir būkite atidūs. Patikrinkite, ar nepalikote gaminamo maisto ant viryklės, ar išjungėte elektros prietaisus, ar gerai užsukote vandens čiaupus ir dujinės viryklės jungiklius.
Susibūrus visai giminei, jei būryje yra vaikų, nepamirškite pasirūpinti jų saugumu. Vaikams reikia skirti daug dėmesio – jų negalima palikti vienų šalia ugnies šaltinių, pavyzdžiui, kūrenamo laužo ar kepsninės. Būdami prie vandens telkinių, stebėkite, kad jie nebristų į vandenį be suaugusiųjų priežiūros.
Jei lauke gaminsite patiekalus ir naudosite degųjį skystį, jokiu būdu nepilkite jo ant atviros liepsnos, tikėdamiesi, kad ugnis labiau įsidegs. Degųjį skystį reikia naudoti pagal gamintojo instrukciją, kuri visada būna ant pakuotės – ją būtina atidžiai perskaityti. Labai svarbu neviršyti nurodyto kiekio.
Jei skysčio užpilama per daug, gali staiga užsidegti ir „šauti“ vadinamasis liepsnos pliūpsnis, kuris gali apdeginti šalia esančius žmones. Yra buvę atvejų, kai stipriau paspaudus plastikinį butelį, į jį kartu su liepsna įtraukus oro, butelis sprogo rankose, sukeldamas rimtų sužalojimų.
Baigę kepti, nepalikite įkaitusios kepsninės ar laužo be priežiūros. Įsitikinkite, kad neliko smilkstančių anglių ar žarijų, kurias vėjas galėtų vėl įpūsti. Pelenus išberkite į metalinį kibirą, o kepsninę patraukite į saugią vietą. Ne kartą pasitaikė atvejų, kai per anksti išpiltos žarijos sukėlė gaisrą. Nepalikite lauže rusenančių žarijų – užpilkite jas vandeniu.
Būkite atsargūs ir prie vandens telkinių – dažniausiai skęstama tada, kai neįvertinami pavojai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet per šv. Velykų ir Joninių šventinius savaitgalius kilo 172 gaisrai, laimei gaisruose aukų pavyko išvengti. Tomis dienomis ugniagesiai gelbėtojai atliko 328 gelbėjimo darbus, iš jų 10 darbų vandenyje, nuskendo 5 žmonės.
