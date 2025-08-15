Incidentas A1 kelyje: sprunkančio motociklo gaudynėse dalyvavęs policijos automobilis atsidūrė griovyje

Apie įvykį naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai, informacija jie dalijosi ir naujienų portalo grupėje.
„Prie įvažiavimo į Šiaurės prospektą iš autostrados, kur statomas naujas viadukas, 17 val. 46 min. stovėjo 4–5 policijos automobiliai, o vienas iš jų nuvažiavęs nuo kelio, kas įvyko?“, – klausė skaitytojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, policijos ekipažas bandė sulaikyti dideliu greičiu ir be valstybinių numerių važiavusį motociklininką.
Pareigūnas nesuvaldė automobilio, kliudė kelio ženklą ir nuvažiavo į griovį, greta nusukimo į Eigulius.
Pasak policijos pareigūno, sužeistų žmonių nėra, motociklo vairuotojas paspruko.
Naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, kad būtent šioje vietoje, dėl kliudyto kelio ženklo, kurioje policijos ekipažas nulėkė į griovį, kalbos buvo kilusios ir anksčiau – nustatyta, kad šį ženklą Kauno miesto savivaldybė pastatė nelegaliai.
Šiuo metu, eismo sistemos „Waze“ duomenimis“, A1 magistralėje formuojasi eismo spūstis.
Pareigūno teigimu, eismo srautas minimoje atkarpoje po truputį juda.
gaudynėsmotociklasavarija
