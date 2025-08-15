Šiaulių r. motociklas susidūrė su traktorium – du žmonės ligoninėje

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. apie 17 val. 20 min. Šiaulių r., Čibirikų kaime, kelyje A11 Šiauliai-Palanga ties Pastruikiškės kaimu, susidūrė traktorius MTZ su priekaba, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1970 m.), su motociklu „Yamaha“, kurį vairavo kitas blaivus vyras (gim. 1961 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir motociklo keleivė (gimusi 1988 m.), kurie gydomi ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijasusidūrimasTraktorius
