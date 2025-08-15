Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Šiaulių r. motociklas susidūrė su traktorium – du žmonės ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 15 d. 08:46
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti ketvirtadienį Šiaulių rajone susidūrus traktoriui ir motociklui.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. apie 17 val. 20 min. Šiaulių r., Čibirikų kaime, kelyje A11 Šiauliai-Palanga ties Pastruikiškės kaimu, susidūrė traktorius MTZ su priekaba, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1970 m.), su motociklu „Yamaha“, kurį vairavo kitas blaivus vyras (gim. 1961 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir motociklo keleivė (gimusi 1988 m.), kurie gydomi ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijasusidūrimasTraktorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.