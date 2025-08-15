Žinios, kurios šviečia.
Varėnos r. neatidus motociklininkas trenkėsi į automobilį – gydymui išvežtas į Vilnių

2025 m. rugpjūčio 15 d. 12:13
Vilniaus medikai gydo motociklininką, kuris nukentėjo per avariją Varėnos rajone.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. apie 15 val. 20 min. Varėnos r., Senosios Varėnos kaime, kelyje Babriškės-Varėna-Eišiškės, vyras (gim. 1954 m.) vairuodamas motociklą „Suzuki“, nepasirinko saugaus atstumo ir atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį, į kairę sukusį automobilį „Nissan Qashqai“, kurį vairavo moteris (gim. 1964 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris gydymui išvežtas į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
