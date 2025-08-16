Žinios, kurios šviečia.
Kelyje „Via Baltica“ į automobilį atsitrenkęs garbaus amžiaus motociklininkas neišgyveno – mirė ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 16 d. 09:35
Lrytas.lt
Ligoninėje mirė garbaus amžiaus motociklininkas, kuris ketvirtadienį kelyje „Via Baltica“ netoli Kalvarijos atsitrenkė į automobilio galą.
Kaip jau skelbė Lrytas, rugpjūčio 14 d. apie 14 val. 24 min. Kalvarijos savivaldybėje, kelio Marijampolė-Suvalkai 94-ame km, motociklas „Suzuki Intruder“, vairuojamas vyro (gim. 1945 m.) atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Fiat Qubo“, vairuojamą kito vyro (gim. 1980 m.).
Per eismo įvykį nukentėjo motociklo vairuotojas. Greitosios pagalbos medikai vyrą skubiai išvežė į Marijampolės ligoninę.
Šeštadienio rytą Policijos departamentas pranešė, kad motociklininkas neišgyveno – rugpjūčio 15 d. apie 3 val. 15 min. vyras ligoninėje mirė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
