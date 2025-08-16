Per susidūrimą Trakų r. apsivertė motociklas – sužeistas žmogus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 11 val. Trakų r., Senųjų Trakų seniūnijoje, Ostruvkos kaime, motociklas „Keeway“, vairuojamas vyro (gim. 1996 m.), susidūrė su priekyje ta pačia kryptimi važiavusiu automobiliu „Škoda Octavia“, vairuojamu kito vyro (gim. 1996 m.).
Nuo smūgio motociklas apsivertė.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
