Lietuvos diena

Per susidūrimą Trakų r. apsivertė motociklas – sužeistas žmogus

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:47
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo penktadienį Trakų rajone susidūrus motociklui ir lengvajam automobiliui.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 11 val. Trakų r., Senųjų Trakų seniūnijoje, Ostruvkos kaime, motociklas „Keeway“, vairuojamas vyro (gim. 1996 m.), susidūrė su priekyje ta pačia kryptimi važiavusiu automobiliu „Škoda Octavia“, vairuojamu kito vyro (gim. 1996 m.).
Nuo smūgio motociklas apsivertė.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
