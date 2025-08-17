Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Trumpo ir Putino susitikimas
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:27
Kupiškio rajono tvenkinyje nuskendo vyras
2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:27
Lrytas.lt
Tragedija baigėsi maudynės Kupiškio rajone – čia tvenkinyje nuskendo vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 19 val. Kupiškio r., Liesnųjų vs., tvenkinyje, nuskendo vyras (gim. 1958 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Policija aiškinasi nelaimės aplinkybes.
skenduolis
Kupiškio rajonas
tvenkinys