Lietuvos dienaNelaimės

Kupiškio rajono tvenkinyje nuskendo vyras

2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:27
Lrytas.lt
Tragedija baigėsi maudynės Kupiškio rajone – čia tvenkinyje nuskendo vyras.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 19 val. Kupiškio r., Liesnųjų vs., tvenkinyje, nuskendo vyras (gim. 1958 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Policija aiškinasi nelaimės aplinkybes.
skenduolisKupiškio rajonastvenkinys

