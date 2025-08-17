Nesėkmingas girto ir beteisio vairuotojo manevras Vilkaviškio r.: įskriejo į ežerą, prireikė ugniagesių ir medikų

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 16 d. apie 22 val. 26 min. Vilkaviškio ugniagesiai iškviesti į Šeimenos seniūniją, Alvito kaimą, Alvito g. Buvo pranešta, kad į ežerą įvažiavo automobilis, jis skęsta.
Gelbėtojams atvykus nurodytu adresu, automobilis „Mercedes-Benz“ buvo įvažiavęs iki pusės į ežerą, vairuotojas jau buvo išlipęs ir apžiūrimas medikų.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir automobiline gerve jį ištraukė į krantą.
Policija praneša, kad automobilį vairavo girtas ir beteisis vyras. Avarija įvyko dėl neatsargaus manevro.
Kaip rašoma Marijampolės apskrities VPK pranešime, rugpjūčio 16 d. apie 22 val. 28 min. Vilkaviškio r., Alvito kaime, Alvito g., automobilį „Mercedes-Benz“ galimai vairavo ir lenkdamas kitą automobilį nesuvaldęs jo įvažiavo į Alvito kaime esantį tvenkinį girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1999 m.).
Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,80 prom.
Automobilio vairuotojas pristatytas į Vilkaviškio ligoninę apžiūrai.
Ištrauktas automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
gelbėjimo operacijaVilkaviškio rajonasežeras
