Ankstų rytą Jonavos r. nuo kelio nuskriejo ir vertėsi „Škoda“

2025 m. rugpjūčio 18 d. 09:15
Jonavos rajone ankstų pirmadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis „Škoda“.
Kaip Lrytas sužinojo Kauno apskrities policijoje, pranešimas apie avariją kelyje A6 (Jonava – Ukmergė) rugpjūčio 18 d. gautas apie 7 val. 30 min. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis „Škoda“.
Pasak pranešimo, vairuotojas iš automobilio išlipo pats. 
Į įvykio vietą, gavus šį pranešimą, nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Įvykio vietoje ties Ilgabradų kaimu (Šilų seniūnija) rastas apsivertęs, į medžius įsirėmęs ir taip ore stogu žemyn pakibęs automobilis.
Bus papildyta
