Nelaimės

Avarijose Vilniuje nukentėjo du nepilnamečiai

2025 m. rugpjūčio 18 d. 08:27
Lrytas.lt
Du nepilnamečiai buvo sužaloti sekmadienį Vilniuje įvykusiose avarijose. 
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 17 d. apie 14 val. Vilniuje, Gunkliškių g., motoroleris „Yamaha“, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2008 m.), nesuvaldytas virto ant kelio važiuojamosios dalies.
Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę. 
Taip pat rugpjūčio 17 d. apie 17 val. 40 min. Vilniuje, Žaliųjų Ežerų g. ir Europos Parko g. žiedinėje sankryžoje, automobilis „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1968 m.), pėsčiųjų perėjoje kliudė ir sužalojo nepilnametį dviratininką (gim. 2012 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Po abiejų avarijų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
