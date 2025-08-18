Beteisis vairuotojas „Spark“ automobiliu naktį Vilniuje išvertė kelio ženklus bei šviesoforą ir iš įvykio vietos nuvažiavo

Dėl šios avarijos Savanorių pr. Vilniaus policija sulaukė kelių pranešimų. Pirmas liudininkas rugpjūčio 18 d. pareigūnams paskambino apie 1 val. 02 min. Kitas – apie 1 val. 13 min. Liudininkai pasakojo, kad avariją sukėlęs automobilis nuvertė kelio ženklus ir nuvažiavęs sustojo kiek atokiau.
Atvykę pareigūnai nurodytoje vietoje rado apgadintą trumpalaikės nuomos bendrovės „Spark“ elektronobilį „Škoda“, o greta jo stovėjo 2003 m. gimęs vaikinas. Jis prisipažino vairavęs automobilį ir sukėlęs avariją. Esą užsižiūrėjo į automobilyje įmontuotą planšetę ir todėl mašinos nesuvaldė.
Paprašytas pateikti vairuotojo pažymėjimą, vaikinas prisipažino jo neturintis ir niekada neturėjęs.
Kai pareigūnai paklausė, kaip neturėdamas vairuotojo pažymėjimo vaikinas sugebėjo išsinuomoti automobilį, šis prisipažino mašiną paėmęs kito žmogaus vardu.
Į policininkų klausimą, kodėl nuvažiavo iš įvykio vietos, jaunas vyras atsakė paprastai: kad netrukdytų eismui.
Pareigūnai nustatė, kad vairuotojas buvo blaivus.
Automobilis techninės pagalbos sunkvežimiu išgabentas į policijos saugomą aikštelę, o vairuotojui dabar gresia didžiulės baudos. Tikėtina, kad jam taip pat gali tekti atlyginti ir visus avarijos nuostolius.
beteisis vairuotojasavarijaVilnius
