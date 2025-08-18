Didelis gaisras Molėtų r.: sudegė gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas, žuvo žmogus

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugpjūčio 18 d. apie 4 val. 02 min. Molėtų ugniagesiai buvo iškviesti į Videniškių seniūniją, Narkuškių kaimą. Buvo pranešta, kad dega namas.
Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna, stogas jau buvo sukritęs.
Apie 4 val. 28 min. ugniagesiai su specialiais kvėpavimo aparatais užėjo į degančio namo vidų. Apie 5 val. 53 min. namo viduje rastas žmogaus kūnas.
Gaisro metu sudegė gyvenamasis medinis namas ir už 5 metrų stovėjęs atstumu stovėjęs ūkinis pastatas.
Iš viso gaisro gesinimui buvo pasitelktos sustiprintos ugniagesių pajėgos, į nelaimės vietą buvo atvykusios 5 autocisternos.
Įvykis tiriamas.
žuvo žmogusGaisrasMolėtų rajonas
