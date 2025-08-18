Kauno Dainavos mikrorajone automobilis partrenkė dviratininkę

„Prie Girstučio kliudė dviratininkę, „VW“ automobilis“, – apie 17 val. 28 min. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kauniečio pasidalintose nuotraukose matyti, jog nelaimės vietoje dirba policija ir medikai, pastarieji apžiūri nukentėjusiąją.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnės duomenimis, pranešimas apie eismo įvykį minimoje vietoje gautas apie 17 val. 17 min.
„Pranešta, kad „Volkswagen“ markės automobilis partrenkė per kelią važiavusią dviratininkę. Kiek žinoma, moteris buvo apžiūrėta medikų, tačiau nenukentėjo. Vairuotojai pildysis eismo įvykio deklaraciją“, – portalui nurodė policijos atstovė pažymėdama, jog policija dar dirba nelaimės vietoje.
avarijaKaunaspartrenkė dviratininkę
