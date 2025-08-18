Savaitgalį gaisruose žuvo du žmonės, nuskendo žmogus, degė kombainai, ugniagesiai gelbėjo baidarininkus

Penktadienį, per Žolinę, apie 11 val. 20 min. buvo gautas pranešima, kad Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje, Bileišių kaime, atvira liepsna dega medinis gyvenamasis namas. Atvykę ugniagesiai, apmalšinę liepsnas, viduje rado apdegusį žmogaus kūną.
Iš namo ugniagesiai išnešė 2 dujų balionus. Autonominio dūmų detektoriaus pastate nebuvo.
Rugpjūčio 18-ąją, pirmadienį, apie 4 val. 02 min., pranešta, kad Molėtų rajone, Videniškių seniūnijoje, Narkuškių kaime, dega medinis gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, jo stogas jau buvo sukritęs. Gesinant gaisrą, namo viduje buvo rastas žmogaus kūnas. Gaisro metu sudegė gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas.
Sekmadienį, apie 10 val. 15 min., Mažeikių rajone, Šerkšnėnų seniūnijoje, Rubikių kaime, degė medinis ūkinis pastatas ir šiltnamis, liepsnos persimetė ir į gyvenamąjį namą. Gaisro metu nukentėjo gyventojas, jį medikai išvežė į gydymo įstaigą.
Gaisro metu apdegė gyvenamojo namo prieangis, buvo nuardyta dalis stogo dangos. Dūmų detektoriaus name nebuvo.
Šeštadienį, apie 17 val. 31 min., Kelmės rajone, Liolių miestelyje, atvira liepsna degė medinis apleistas pastatas. Iš jo ugniagesiai išvedė žmogų. Jį apžiūrėjo medikai. Žmogus nenukentėjo.
Savaitgalį šalyje kilo 5 gaisrai, kurių metu degė kombainai ir kita žemės ūkio technika bei šiaudų rulonai, ražienos ir grūdinės kultūros.
Penktadienį, apie 16 val. 40 min., Alytaus ugniagesiai skubėjo gelbėti Nemune apvirtusių baidarininkų. Jiems atvykus, žmonės laikėsi įsikibę į baidarę, gelbėjimo liemenių nedėvėjo, buvo už 30 m nuo kranto. Ugniagesiai du vyrus ir baidarę ištraukė į krantą ir perdavė medikams. Jie medikų pagalbos atsisakė.
Šeštadienį, apie 19 val. 06 min., buvo gautas pranešimas, kad Kupiškio rajone, Liesnųjų viensėdyje, tvenkinyje nuskendo vyras. Ugniagesiai vyro kūną ištraukė į krantą.
Tą patį vakarą, apie 19 val. 10 min., pranešta, kad Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Kuršių mariose apsivertė su kajaku plaukę du vyrai. Iki atvykstant ugniagesiams juos iš vandens ištraukė ir į krantą pargabeno pro šalį plaukęs laivas „Vilhelmas“. Vyrai medikų pagalbos atsisakė.
Šeštadienį, apie 22 val. 26 min., Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje, Alvito kaime, į ežerą įvažiavo automobilis ir skęsta. Atvykus ugniagesiams, pusė automobilio „Mercedes Benz“ buvo įvažiavęs į ežerą, vairuotojas buvo išlipęs ir apžiūrimas medikų. Ugniagesiai automobilį ištraukė ant kranto.
