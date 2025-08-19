Žinios, kurios šviečia.
Nelaimės

Nuo kelio nuskriejusiame automobilyje ankstų rytą Vilniaus r. rastas mirusio vyro kūnas

2025 m. rugpjūčio 19 d. 10:07
Lrytas.lt
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet nuo kelio nuskriejus automobiliui Vilniaus rajone žuvo vyras.
Pranešimas apie griovyje rastą automobilį rugpjūčio 19 d. gautas apie 5 val. 57 min. Paskambinęs vyras pranešė, kad Vilniaus rajone, Rukainių seniūnijoje, Rutkiškių kaime, Rutkiškių g. yra nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Volvo XC90“. 
Pasak pranešimo, automobilyje yra žmogus.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą išsiųstos visos operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Atvykus nurodytoje vietoje griovyje iš tiesų rastas automobilis „Volvo“, o jo viduje – mirusio vyro (gim. 1963 m.) kūnas.
Avarijos aplinkybės kol kas neaiškios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
žuvo vyras Vilniaus rajonas Volvo

