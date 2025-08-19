Dėl traukinio vagone užsidegusių cheminių medžiagų NVSC skubina dalį Šiaulių r. gyventojų evakuotis

„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija. Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui.
Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos. Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, atvykus ugniagesiams rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. užsidegė cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
NVSC perspėja, kad įvykio vietoje galimas oro užterštumas, 1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
Didesniu atstumu, 2–10 km, ir, jeigu nėra galimybės evakuotis, užsidaryti patalpose – sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas, išjungti rekuperaciją.
Naudoti kvėpavimo apsaugą – respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies, nepalikiti lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
vagonastraukiniaiGaisras
