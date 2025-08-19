Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus pakraštyje du automobiliai susidūrė su briedžiu – užsižiopsoję vairuotojai sukėlė dar dvi avarijas

2025 m. rugpjūčio 19 d. 20:21
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą žmonės nenukentėjo antradienio vakarą Vilniaus pakraštyje dviem automobiliams susidūrus su briedžiu. Gyvūnas žuvo, o pro šalį važiuojantys ir užsižiopsoję vairuotojai greta sukėlė dar dvi avarijas.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Molėtų pl. pradžioje rugpjūčio 19 d. gautas apie 19 val. 04 min. Buvo pranešta, kad išvažiuojant iš Vilniaus automobiliai „Ford“ ir „Seat“ susidūrė su briedžiu.
Pasak pranešimo, žmonės per incidentą nenukentėjo.
Policija apie įvykį pranešė aplinkosaugininkams. O liudininkai praneša, kad briedis žuvo.
Avarija šiek tiek apsunkino eismą Molėtų pl. Situaciją dar šiek tiek pablogino ir dvi netoliese įvykusios smulkios avarijos, kurios, greičiausiai, įvyko pro šalį važiuojantiems vairuotojams užsižiopsojus į partrenktą briedį.
avarijaVilniusbriedis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.