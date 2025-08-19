Vilniaus pakraštyje du automobiliai susidūrė su briedžiu – užsižiopsoję vairuotojai sukėlė dar dvi avarijas

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Molėtų pl. pradžioje rugpjūčio 19 d. gautas apie 19 val. 04 min. Buvo pranešta, kad išvažiuojant iš Vilniaus automobiliai „Ford“ ir „Seat“ susidūrė su briedžiu.
Pasak pranešimo, žmonės per incidentą nenukentėjo.
Policija apie įvykį pranešė aplinkosaugininkams. O liudininkai praneša, kad briedis žuvo.
Avarija šiek tiek apsunkino eismą Molėtų pl. Situaciją dar šiek tiek pablogino ir dvi netoliese įvykusios smulkios avarijos, kurios, greičiausiai, įvyko pro šalį važiuojantiems vairuotojams užsižiopsojus į partrenktą briedį.