Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du vyrai patyrę traumų daugiabučiuose: vienas iškrito pro langą, kitas nukentėjo laiptinėje

2025 m. rugpjūčio 20 d. 09:21
Lrytas.lt
Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du vyrai, kurie čia pateko po incidentų daugiabučiuose. Klaipėdietis iškrito pro langą, Šiauliuose senolis patyrė traumą laiptinėje.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 20 d. apie 3 val. 36 min. Klaipėdoje, Šiaulių g., per tarp 4–5 aukšto esantį daugiabučio namo langą, ant laiptinės stogo iškrito 1975 m. gimęs vyras.
Vyras buvo nuvežtas į ligoninę ir čia apie 5 val. 05 min. mirė.
Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 18 d. apie 18 val. 50 min. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje mirė vyras (gim. 1935 m.), kuris rugpj9čio 16 d. dėl traumos buvo atvežtas iš daugiabučio namo laiptinės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio smulkmenas.
